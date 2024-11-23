Москалькова: возвращенные с Украины 46 курян направляются домой

Вывезенные ВСУ из РФ 46 жителей Курской области, которые в минувшую пятницу были возвращены на родину, продолжают двигаться домой, сообщила в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
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