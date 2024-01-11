В Тамбове скоро начнётся капитальный ремонт здания лицея № 21, расположенного на улице Энгельса. Данное учебное заведение включено в этом году в перечень приоритетных для ремонта в рамках национального проекта "Образование".
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