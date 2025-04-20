Число религиозных людей в Нидерландах перестало сокращаться

В прошлом году о своей причастности к религиозной вере сообщило больше людей, чем в 2023 году. Когда Статистическое управление Нидерландов (CBS) начало проводить учет в 2010 году, доля религиозных людей в Нидерландах составляла 55% и с тех пор неуклонно сокращалась, пишет 19 апреля онлайн издание NL Times.