Федеральное агентство новостей №1

7 136 подписчиков

Байден в Хиросиме не справился с зонтом и вновь «прославился» в Сети

Байден в Хиросиме не справился с зонтом и вновь «прославился» в Сети

Президенту США Джо Байдену понадобилось несколько минут, чтобы открыть свой зонт. Инцидент произошел по прибытии американского президента в Хиросиму для участия в саммите G7.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх