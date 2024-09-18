PROфессионально. PROсто. PRO транспорт. Оформи подписку на канал Vgudok.PRO — единственную трибуну, где профессионалы говорят с профессионалами

В новой информационной реальности, которую формируют непростые события локального и планетарного масштаба, транспортной отрасли, остающейся каркасом экономики, как воздуха не хватает оптимального инструмента общения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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