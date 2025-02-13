Стала известна реакция ЕС на разговор Путина и Трампа

Bloomberg: ключевых союзников США не уведомили о разговоре Путина и Трампа Ключевых американских союзников в Европе предварительно не уведомили о телефонных переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.