Стала известна реакция ЕС на разговор Путина и Трампа

Bloomberg: ключевых союзников США не уведомили о разговоре Путина и Трампа Ключевых американских союзников в Европе предварительно не уведомили о телефонных переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
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