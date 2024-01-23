Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Градоначальник пригласил посетить новые выставки московских музеев По сообщению, размещенному на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в 2011 году в столице было открыто 13 новых музейных площадок, а также проведено полное обновление 13 экспозиций.
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