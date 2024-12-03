Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что в настоящее время отсутствуют условия для проведения переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув отсутствие каких-либо оснований для обсуждений.
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