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Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что в настоящее время отсутствуют условия для проведения переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув отсутствие каких-либо оснований для обсуждений.

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