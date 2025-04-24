Предвкушение финала: чего ожидать в третьем раунде Кубка Гагарина

В среду, 23 апреля, по итогам седьмых матчей двух серий определились последние участники полуфиналов плей-офф КХЛ — «Локомотив» и «Салават Юлаев», оставившие за бортом «Авангард» и «Спартак» соответственно.
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