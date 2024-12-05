Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

Первым делом убрать бюст гнидо-фашиста-ельцина с фасада здания, потом сделать реконструкцию здания и внутри всё переоформить, чтобы ни что не напоминала об этом пидоре и предателе народов России и Страны в целом.

Алексей Смирнов

А кому из правительства это надо? Этот центр отождествляется у них с таким понятием как свобода и в защиту этой свободы встанут все мошенники и спекулянты, ой, они сейчас называются не так, бизнесмены и предприниматели нашей страны. Вы помните запрет президента на проверки данной прослойки общества в начале спец. операции? Выводы сделать не сложно.