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Спички - не игрушка

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Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

Враг внутри: за что сражается Ельцин Центр пока Россия ведет СВО

Ельцин Центр был создан как музей, посвященный первому президенту России, и комплекс, призванный сохранить историю России 90-х.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Первым делом убрать бюст гнидо-фашиста-ельцина с фасада здания, потом сделать реконструкцию здания и внутри всё переоформить, чтобы ни что не напоминала об этом пидоре и предателе народов России и Страны в целом.
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2 час.
Андрей Николаев
Помню Газманов,в 1996 на выборах,в поддержку отплясывал!!!
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1 час.
Алексей Смирнов
А кому из правительства это надо? Этот центр отождествляется у них с таким понятием как свобода и в защиту этой свободы встанут все мошенники и спекулянты, ой, они сейчас называются не так, бизнесмены и предприниматели нашей страны. Вы помните запрет президента на проверки данной прослойки общества в начале спец. операции? Выводы сделать не сложно.
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1 час.

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