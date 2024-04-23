Mash: Собчак и Ургант объяснили налоговой поступление гонораров от блогерши Блиновской

Телеведущей Ксении Собчак, шоумену Ивану Урганту, певице Клаве Коке и лидеру группы "Звери" Роме Билыку пришлось объясняться с Федеральной налоговой службой из-за гонораров, которые они получили от блогерши Елены Блиновской.
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