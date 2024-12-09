Euroclear 2 декабря возобновил расчеты по 10 евробондам российских компаний

Euroclear возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний (в том числе «Русала», РЖД и «Евраза») с прошлого понедельника, 2 декабря, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на соответствующую рассылку международного депозитария, с которой ознакомилось издание.