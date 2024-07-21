Врач назвала топ-7 продуктов, необходимых женщинам для улучшения здоровья

Савкина подсказала, как женщины при помощи питания могут улучшить свой внешний видЭксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала, что для сохранения женского здоровья в рацион нужно включить овощи и фрукты.