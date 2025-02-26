Уже архивное видео. Планомерное уничтожение живой силы противника в нп Погребки. Штурмом населенного пункта занималась 34 гвардейская ОМСБр(г).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Уже архивное видео. Планомерное уничтожение живой силы противника в нп Погребки. Штурмом населенного пункта занималась 34 гвардейская ОМСБр(г).
Свежие комментарии