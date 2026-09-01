Яровая предложила создать в регионах комиссии по организации детского питания

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая («Единая Россия») предложила создать в регионах межведомственные комиссии по обеспечению детского питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Мишустин назвал н...
- СТ Япония объявила н...
- ВЕ Минобороны заявил...
А потом создать еще комиссию по надзору за комиссией по детскому питанию. Можно я буду генеральным директором !?