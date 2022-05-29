29 мая за порядком в Туле проследит Василий Чуриков

29 мая за порядком в городе Тула проследит дежурный. На сегодня назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Василий Чуриков.
29 мая за порядком в городе Тула проследит дежурный. На сегодня назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Василий Чуриков.
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