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29 мая за порядком в Туле проследит Василий Чуриков

29 мая за порядком в Туле проследит Василий Чуриков

29 мая за порядком в городе Тула проследит дежурный. На сегодня назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Василий Чуриков.

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