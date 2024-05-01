Главный тренер ХК «Югра» Епанчинцев, проигравший регулярный чемпионат и плей-офф ВХЛ, возглавил «Сибирь»

Наставник ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев переходит в команду КХЛ. Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 48-летним специалистом, который займёт пост главного тренера новосибирской команды.
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