Раскрыт райдер певца Элтона Джона

Стали известны детали райдера певца Элтона Джона. Отмечается, что среди требований исполнителя прописан автомобиль S-класса, салон которого не должен быть обит натуральной кожей, а также комната, уставленная белыми розами, где вся мебель должна быть белой.
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