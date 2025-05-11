Путин сделал сильный шаг: Подполковник США всё подтвердил. Украине придётся сделать выбор

Подполковник США Расмуссен: Предложение России по переговорам — это сильный шагВ ходе ночной пресс-конференции Владимир Путин предложил Украине собраться 15 мая в Стамбуле, чтобы обсудить устранение причин конфликта.
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