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Самые популярные пиццы различных стран мира

Самые популярные пиццы различных стран мира

ЯпонияЗдесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.

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