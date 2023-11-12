14 раз люди сделали настолько милые фото животных, что ими нельзя было не поделиться

Наши четвероногие друзья всегда рядом, и они точно знают, как нас поддержать в грустные моменты. Они принесут мячик, сядут рядом и подставят голову, чтобы вы могли положить на нее руку, или свернутся калачиком на ваших коленях.
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