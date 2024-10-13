15+ ослышек в песнях, с которыми те вмиг заиграли новыми красками

Порой из-за нечеткого звучания некоторых слов хорошо знакомые песни могут получить новый смысл. И некоторые люди годами напевают привычные мелодии неправильно, даже не догадываясь, что исполнитель имел в виду на самом деле.
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