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Газета.ру

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78.ru: в Петербурге семья режиссера лишилась 140 млн рублей из-за мошенников

78.ru: в Петербурге семья режиссера лишилась 140 млн рублей из-за мошенников

В Петербурге семья театрального режиссера и народного артиста России Рудольфа Фурманова лишилась крупной суммы денег и драгоценностей из-за мошенников.

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