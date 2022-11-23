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Дадонов сделал передачу в матче с «Баффало». У него 1+1 в 15 играх

Форвард «Монреаля» Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:7). Россиянин набрал 2-е (1+1) очко в сезоне, всего он провел 15 игр.

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