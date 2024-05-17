Лучших юных исследователей наградили за победу в конкурсе «Знаешь?Научи!»

В соревновании приняли участие более восьми тысяч школьников со всей России.фото предоставлено АНО «Национальные приоритеты»--> В павильоне «Атом» на ВДНХ награды торжественно вручили 20 победителям третьего сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь?Научи!», который проводится при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».