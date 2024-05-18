На "Трофейном охотничьем форуме" можно будет создать уникальную мозаику

Екатеринбург станет центром внимания всех любителей охоты и рыбалки с 23 по 26 мая 2024 года. В рамках "Трофейного охотничьего форума" гости смогут посетить разнообразные мастер-классы, включая мастерскую Черневых, посвященную мозаике.
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