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От замка в Грязи до элитных школ Израиля и Кипра: как устроена жизнь Лизы и Гарри Галкиных за границей

От замка в Грязи до элитных школ Израиля и Кипра: как устроена жизнь Лизы и Гарри Галкиных за границей

После отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина* из России в феврале 2022 года жизнь их двоих детей — Лизы и Гарри — кардинально изменилась.

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