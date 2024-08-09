Вскрылись личности бородачей, избивших в Крыму боксёра Дмитрия Двали: Называю фамилии, возраст и чем они занимались 3 дня назад

Вопиющая история с избиением чемпиона России по боксу Дмитрия Двали получила продолжение. В понедельник стало известно о массовых задержаниях "героев", окруживших и избивших Двали с его товарищем.
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