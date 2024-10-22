Кто и на что может получить финансовую помощь от государства: инструкция

МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. Член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что малообеспеченные россияне имеют возможность получить финансовую поддержку в размере до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела.
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