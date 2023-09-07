Россия строит троянского коня

Владимир Соловьев

Вообще то, жители КНДР считают Россию братским народом, в противоположность некоторым бывшим республикам Союза, предавших Россию Западу. А выиграли от продажности только лидеры этих стран, набив себе карманы, а народ, так же как народ Украины, должен пойти воевать с Россией и погибать, за интересы вороватых чиновников и олигархов, ничего себе не приобретая.