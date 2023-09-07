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Россия строит троянского коня

Россия строит троянского коня

  Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Вообще то, жители КНДР считают Россию братским народом, в противоположность некоторым бывшим республикам Союза, предавших Россию Западу. А выиграли от продажности только лидеры этих стран, набив себе карманы, а народ, так же как народ Украины, должен пойти воевать с Россией и погибать, за интересы вороватых чиновников и олигархов, ничего себе не приобретая.
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