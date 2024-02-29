Брежнева попала в скандал, выложив фото без белья на фоне событий в мире

Пару недель назад Вера Брежнева невольно попала в скандал, связанный с Викторией Боней, которая рассказала о разговоре со своим знакомым и узнала, что вышеуказанная артистка ранее устраивала встречи с мужчинами интимного характера за деньги.
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