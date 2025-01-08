⛔️ Завтра в Симферополе перекроют одну полосу на улице Луговая Движение ограничат на участке улицы Луговая от переулка Карьерный до улицы Совхозная с 08:00 до 18:00 9 января.
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⛔️ Завтра в Симферополе перекроют одну полосу на улице Луговая Движение ограничат на участке улицы Луговая от переулка Карьерный до улицы Совхозная с 08:00 до 18:00 9 января.