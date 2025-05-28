ВС отказался списывать долги банкроту, скрывшему реальную нагрузку по кредитам

Верховный суд России признал обоснованным отказ в списании долгов гражданина по итогам процедуры личного банкротства, если заемщик намеренно скрыл от банков информацию о своей реальной финансовой нагрузке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии