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ВС отказался списывать долги банкроту, скрывшему реальную нагрузку по кредитам

Верховный суд России признал обоснованным отказ в списании долгов гражданина по итогам процедуры личного банкротства, если заемщик намеренно скрыл от банков информацию о своей реальной финансовой нагрузке.

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