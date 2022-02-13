Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом в истории НБА по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах и плей-офф

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легенду НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф, и стал рекордсменом в истории лиги по этому показателю.