Игорь Комаров и Сергей Чемезов побывали на площадках конференции ЦИПР

В Нижнем Новгороде 2 июня площадки конференции «Цифровая индустрия промышленной России» посетили полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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