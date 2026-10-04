«Воспитательница х*ева, не дай Бог ты моим детям будешь запрещать общаться на моем языке, тебе будет плохо. Поняла ш@лава? Расистка конченая»

В Челябинске цыган ворвался на урок и начал угрожать физическим насилием учительнице за то, что та запрещает его детям говорить на цыганском языке.
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"Новости" уже 2 года. Цыган не таборный, работает в автосервисе и неплохо нагревает государство, проживая с "матерью-одиночкой" своих 4 детей. Приговор - 37-летний цыган Руслан Панченков — отец школьников, обматеривший учительницу и угрожавший отрезать ей язык, приговорен к 10 месяцам ограничения свободы. Такое решение во вторник, 22 октября, принял мировой суд Металлургического района.
Для цыган должна существовать резервация, где бы они самоуправлялись, работали, обеспечивая себя всем необходимым и выходили только по пропускам для отдельных, работающих на реальном производстве, а не на продаже наркоты!
сто тыщ штраф и пожизненное содержание пострадавшей!
Пора с судей снимать не прикосновенность...смотришь сообщения и видишь что слишком много там взяточников..а значит - предателей