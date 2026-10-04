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«Воспитательница х*ева, не дай Бог ты моим детям будешь запрещать общаться на моем языке, тебе будет плохо. Поняла ш@лава? Расистка конченая»

«Воспитательница х*ева, не дай Бог ты моим детям будешь запрещать общаться на моем языке, тебе будет плохо. Поняла ш@лава? Расистка конченая»

В Челябинске цыган ворвался на урок и начал угрожать физическим насилием учительнице за то, что та запрещает его детям говорить на цыганском языке.

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Профиль пользователя Ружеро Подземный
Ружеро Подземный

"Новости" уже 2 года. Цыган не таборный, работает в автосервисе и неплохо нагревает государство, проживая с "матерью-одиночкой" своих 4 детей. Приговор - 37-летний цыган Руслан Панченков — отец школьников, обматеривший учительницу и угрожавший отрезать ей язык, приговорен к 10 месяцам ограничения свободы. Такое решение во вторник, 22 октября, принял мировой суд Металлургического района.

Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Для цыган должна существовать резервация, где бы они самоуправлялись, работали, обеспечивая себя всем необходимым и выходили только по пропускам для отдельных, работающих на реальном производстве, а не на продаже наркоты!