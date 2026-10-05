Сбой у SkyNet в Петербурге: интернет упал до 1 Мбит/с

Абоненты SkyNet в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вечером 5 октября столкнулись с падением скорости интернета ниже 1 Мбит/с и полным пропаданием соединения, а в службе поддержки провайдера подтвердили неполадки на одном из адресов.
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