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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монта Эллис дал совет Дрэймонду Грину: «Будь честен с самим собой»

Бывший игрок «Голден Стэйт» Монта Эллис посетил игру «Уорриорз» против «Нетс» (124:120) и на пресс-конференции дал совет Дрэймонду Грину.

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