Депутат Буцкая предложила вернуть записи о браке и детях в паспорта россиян

С 2021 года эта информация фиксируется в бумажных паспортах по желанию Депутатов просят вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте, которые с 2021 года ставятся по желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую, первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи.