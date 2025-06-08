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Петербургский дневник

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Депутат Буцкая предложила вернуть записи о браке и детях в паспорта россиян

Депутат Буцкая предложила вернуть записи о браке и детях в паспорта россиян

С 2021 года эта информация фиксируется в бумажных паспортах по желанию Депутатов просят вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте, которые с 2021 года ставятся по желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую, первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи.

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