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На Краснолиманском направлении российские штурмовики нанесли авиаудар по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ

На Краснолиманском направлении российские штурмовики нанесли авиаудар по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа с кабрирования выполнили пуски 122-мм осколочно-фугасных неуправляемых ракет С-13ОФ.

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