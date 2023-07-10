На Краснолиманском направлении российские штурмовики нанесли авиаудар по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа с кабрирования выполнили пуски 122-мм осколочно-фугасных неуправляемых ракет С-13ОФ.
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