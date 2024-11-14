Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    Что у Трампа в голове,знает только он сам.В первую очередь он коммерсант,а потом политик.Без выгоды для себя,он делат...DikGAZETE: Зеленс...
  • Игорь Кузнецов
    Были прецеденты как расправлялись с правителями сами граждане - сравнительно недавний пример убийство четы Чаушеску. ...DikGAZETE: Зеленс...
  • Сергей Ковалев
    оно так, политика дня та же сцена, вот только роли у каждого свои...DikGAZETE: Зеленс...

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Да иди ты на. Лицо Орбана - бесценно!!   Самый страшный сон украинского диктатора, недопрезидента Зеленского начинает сбываться — бывшие западные «партнёры» не просто держат фигу в кармане, а откровенно показываю ему дулю в лицо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Писарчук Дмитрий
Все может быть... Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!! И от наших успехов на ЛБС оччень много зависит.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх