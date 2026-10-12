Китайский блокнот: Рашид Алимов о драконах, пекинских храмах и жареных пирожках «в честь» предателей

В издательстве «Весь Мир» вышла книга Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Китае с 2005 по 2015 год, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2016–2018) Рашида Алимова «Молчание двух великанов.
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