Китайский блокнот: Рашид Алимов о драконах, пекинских храмах и жареных пирожках «в честь» предателей

В издательстве «Весь Мир» вышла книга Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Китае с 2005 по 2015 год, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2016–2018) Рашида Алимова «Молчание двух великанов.