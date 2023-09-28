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Минфин раскрыл масштабы сокращения расходов бюджета на 2024

Минфин раскрыл масштабы сокращения расходов бюджета на 2024

Примерно 500 млрд руб. неэффективных расходов запланировано сократить в проекте федерального бюджета 2024 года, что станет 10-процентным сокращением в относительном выражении, заявили чиновники Министерства финансов 28 сентября на Московском финансовом форуме.

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