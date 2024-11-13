Прогноз погоды в Крыму на 13 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 13 ноябряВ Симферополе +10 и небольшой дождьВ Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +8 и дождьВ Джанкое +8 и небольшой дождьВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +11 и дождьВ Керчи +7 и пасмурноВ Армянске +7 и неболь.