Фестиваль музыки барокко проходит на федеральной территории «Сириус»

На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае впервые проходит фестиваль музыки барокко Sirius Baroque Days, посвященный Международному дню музыки, сообщили в пресс-службе федеральной территории.
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