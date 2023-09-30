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Фестиваль музыки барокко проходит на федеральной территории «Сириус»

Фестиваль музыки барокко проходит на федеральной территории «Сириус»

На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае впервые проходит фестиваль музыки барокко Sirius Baroque Days, посвященный Международному дню музыки, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

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