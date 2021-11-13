Победители разделят 7 миллионов рублей. Программа Visa Everywhere Initiative 2021 для финтех-стартапов: трансляция награждения

23 сентября в 12:00 прошла онлайн-трансляция. Финалисты конкурса Visa Everywhere Initiative 2021 для финтех-стартапов презентовали свои проекты членам жюри, и стали известны имена трёх победителей.
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