Крутое пике: почему американцы больше не доверяют самолетам Boeing

62-летний Джон Барнетт был найден 9 марта мертвым в своей машине на парковке отеля в Южной Каролине. Прибывший на место происшествия полицейский коронер задокументировал, «вероятно, нанесенное самому себе огнестрельное ранение».
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