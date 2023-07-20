Военное обозрение

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Толпа протестующих против сожжения Корана в Стокгольме подожгла посольство Швеции в Багдаде

Толпа протестующих против сожжения Корана в Стокгольме подожгла посольство Швеции в Багдаде

В Багдаде произошло нападение на шведское посольство. Сообщается о сотнях человек, которые прорвались в дипмиссию этой страны, расположенную в самом охраняемом квартале иракской столицы.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Нарвались. А то ли еще будет.
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