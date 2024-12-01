Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Кот Рыжый Херсон,Запорожье,Луганск,Крым,Донецк--это сыгранные карты! Признают или не признают, эти регионы в составе России, это не имеет смысла обсуждать и даже вносить в повестку дня! Кремль должен давить! Эти регионы в составе России!!! И только это условие при котором Москва сядет за стол переговоров! А вот дальше пойдёт =торговля=! Если мы, заберём индустриальные центры Свидомии, угроза дальнейших военных разборок упадёт к нулю! Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса!Левобережье Днепра--Новороссия в составе России! +выход к Приднестровью. Если прогнёмся--нашим внукам придётся расхлёбывать сегодняшнюю нерешительность Кремля!.....

Владимир Минаков "Европа станет сильным коллективным игроком на любых переговорах." Бред. В 2014 году представители ЕС - Германия, Франция и Польша, от имени коллективной Европы, подписали с Януковичем соглашение о досрочных выборах президента Украины и прекращении бунта на майдане. Но прибыла Нуланд и сказала: " Фак им!!!" И обозначила личности на власть - Порошенко, Яценюк, а Клычко - мэром Киева. ЕС просто "опустили", а теперь и рушат её экономику - ну кто с неё в Штатах вообще считаться будет - обычная прислуга при господине, и клозеты мыть будет.