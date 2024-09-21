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Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС: «Отец работал в школе милиции, хорошие воспоминания»

Главный тренер СКА опубликовал снимок в своем телеграм-канале. Сегодня петербургская команда сыграет с «Торпедо» на выезде в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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